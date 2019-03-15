بوبوف: واشنطن والناتو يشكلان تهديداً عسكرياً لروسياً

موسكو-سانا

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ميخائيل بوبوف من تحول الأخطار العسكرية التي تشكلها الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي /ناتو/ إلى تهديدات عسكرية لروسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوبوف قوله في مقابلة صحفية اليوم: “يتم إحياء نظام إعادة نشر تعزيزات القوات عبر الأطلسي من الولايات المتحدة وكندا إلى أوروبا لتشكيل مجموعات تحالف كبيرة على حدود روسيا والتي كانت موجودة خلال الحرب الباردة” منبهاً إلى تزايد تدريبات القوات العسكرية لحلف الناتو في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قال الشهر الماضي إن كل الخطط المتعلقة بزيادة إمكانات الحلف العسكرية ومنحها نوعية جديدة ستعقد بشكل خطير الوضع في مجال الأمن وتخلق مخاطر إضافية على الاتحاد الروسي وبالتالي سنضطر بالطبع إلى اتخاذ إجراءات عسكرية وتقنية رداً عليها.