الهلال الأحمر في الحسكة يتسلم 4 عيادات طبية متنقلة مقدمة من الصليب الأحمر الصيني والياباني

الحسكة-سانا

تسلم فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة /4/ عيادات طبية متنقلة مقدمة من منظمة الصليب الأحمر الياباني والصليب الأحمر الصيني.

وقال رئيس الفرع علي منصور إن “العيادات المستلمة تأتي في إطار الاستجابة التي ينفذها الهلال الأحمر لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمهجرين من ريف دير الزور الشرقي إلى مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي” لافتا إلى أن “فرع المنظمة أرسل خلال الفترة الماضية عيادة متنقلة تعمل على مدار 24 ساعة داخل المخيم لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية والعلاجية”.

من جانبه أشار مدير إدارة الخدمات الطبية في الفرع الدكتور محمد الجراح إلى أن “العيادات المقدمة من الصليب الأحمر الياباني تتضمن عيادة لأمراض الاطفال وأخرى للأمراض الداخلية بينما ستخصص العيادتان المقدمتان من الصليب الأحمر الصيني كمشفى لتقديم خدمة الولادة والكشف الإشعاعي وعيادة للأمراض الداخلية ومخبر وسيتم إرسالها إلى مخيم الهول لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للوافدين”.

إلى ذلك يواصل متطوعو فرع الهلال الأحمر في الحسكة تنفيذ استجابتهم لمخيم الهول حيث قدم خلال الأيام القليلة الماضية عيادة طبية متنقلة مزودة بالمعدات الطبية والأدوية وكادرا طبيا متخصصا كما زودت منظومة الإسعاف الأولي بسيارتي إسعاف يرافقهما فريق من مسعفي الهلال لتقديم الخدمة الإسعافية.

ومع ارتفاع أعداد المهجرين قدم فرع الهلال الأحمر 100 خيمة للمهجرين السوريين في المخيم مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتم تركيبها بشكل كامل.