عون يدعو إلى العمل لتحقيق عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ضرورة العمل لتحقيق عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

وقال عون خلال لقائه اليوم رئيس حزب التحالف من أجل السلام الأوروبي روبرتو فيوري على رأس وفد برلماني من عدة دول أوروبية إن “لبنان يصطدم بمواقف بعض الدول التي تعطي الأولوية للحل السياسي للأزمة في سورية على عودة المهجرين وهذا ما لا نقبل به” لافتا إلى أن التقارير والمعطيات المتوافرة لدى مسؤولي المنظمات الدولية تشير إلى أن المهجرين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم تتوافر لهم الظروف المناسبة لهذه العودة ولذلك ينبغي على المنظمات الدولية تقديم المساعدات اللازمة للعائدين.

من جهة أخرى أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب اللبناني محمد خواجة أن الحل الطبيعي لأزمة المهجرين السوريين يكمن في عودتهم الآمنة إلى مناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري من رجس التنظيمات الإرهابية التكفيرية مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع الحكومة السورية بهذا الخصوص.

ونوه خواجة خلال احتفال اليوم في بيروت بالمقاومة اللبنانية والجيش الوطني في تحرير الأرض وردع العدو الصهيوني.

بدوره أكد الدكتور صادق النابلسي مدير حوزة الإمام الصادق أن مؤتمر بروكسل مثير للريبة ولاسيما أنه يتم استخدام مسألة المهجرين السوريين للضغط على سورية ولبنان معاً.