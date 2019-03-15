عبد اللهيان يدين العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني

طهران-سانا

أدان الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم فلسطين في مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الهجمات الوحشية والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني .

وأكد عبد اللهيان في تصريح اليوم أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء “الكيان إرهابي يقتل الأطفال ولا يتوانى عن ارتكاب أي جريمة على غرار أسلافه بهدف الفوز بالانتخابات البرلمانية” لافتا إلى أن العدوان الذي يشنه على أبناء غزة العزل يأتي بهدف تحقيق مآربه المشؤومة هذه.

ودعا عبد اللهيان الرأي العام العالمي والمنظمات والأوساط الإسلامية ولجان حقوق الإنسان إلى إدانة العدوان الإسرائيلي ودعم الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشدد المسؤول الإيراني على أن كيان الاحتلال هو السبب في زعزة الاستقرار والأمن في المنطقة مشدداً على أن إيران لن تتوقف عن دعم المقاومة والشعب الفلسطيني حتى إقرار حقوقه المشروعة وتحرير القدس المحتلة.

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