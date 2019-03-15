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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة في بيت سيرا

2019-03-15

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين المشاركين في مظاهرة خرجت للمطالبة بالإفراج عن جثماني الشهيدين أمير دراج ويوسف عنقاوي اللذين قتلهما الاحتلال في قرية كفر نعمة غرب رام الله قبل اسبوعين ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في وقت سابق اليوم خلال قمعها مظاهرة كفر قدوم الاسبوعية في الضفة الغربية.

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