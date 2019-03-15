الكرامة يفوز على المجد في دوري الشباب لكرة القدم

حمص-سانا

فاز الكرامة على ضيفه المجد بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب البعث بحمص ضمن منافسات المرحلة العشرين من دوري الشباب لكرة القدم.

وسجل للكرامة كل من عبد القادر الشعبان وجهاد الحلواني وعبد السلام الرحمون وحسام حداد في حين أتى هدف المجد في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وبهذا الفوز عزز الكرامة تصدره ترتيب الفرق في المركز الأول بينما بقي المجد في المركز العاشر.

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