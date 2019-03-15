إدانات دولية للهجوم الإرهابي في نيوزيلندا ودعوات للتصدي للإرهاب

عواصم-سانا

توالت الإدانات والمواقف الدولية المستنكرة للهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم مسجدين في نيوزيلندا في وقت دعا مسؤولون دوليون إلى تضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتصدي له بكل الأشكال والطرق.

ففي العراق أدان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشدة الهجوم الإرهابي داعيا في بيان نقلته السومرية نيوز دول العالم إلى التصدي بقوة للإرهاب والتطرف بجميع أشكاله.

فيما أكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن هجوم اليوم يثبت أن جميع دول العالم ليست في مأمن من الإرهاب وليس أمام العالم إلا توحيد جهوده للقضاء عليه.

من جهته أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن تضامنه مع الشعب النيوزيلندي وخاصة الجالية المسلمة.

كما أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تغريدة له على حسابه في تويتر هذه “المجزرة المروعة” معربا عن تعازيه للشعب النيوزيلندي بضحايا الهجوم الإرهابي وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأدان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين بشدة الهجوم الإرهابي على نيوزيلندا واصفا إياه “بالهجوم الفظيع والوحشي والعمل البربري والشرير”.

وكان 49 شخصا قتلوا وأصيب العشرات بجروح خطيرة جراء هجوم إرهابي استهدف مسجدي مدينة كرايس تشيرتش في نيوزيلندا صباح اليوم.

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