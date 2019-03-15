قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المصلين واعتقلت فلسطينيا قبالة باب الأسباط.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المصلين لمنعهم من دخول المصلى كما اعتقلت شابا فلسطينيا في الشارع الرئيسي قبالة باب الأسباط عند خروجه من المسجد.

وتصعد قوات الاحتلال سياستها العدوانية ضد الفلسطينيين فى المسجد الأقصى المبارك من خلال حملات الاقتحام والاعتقال والأبعاد عن المسجد فى محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

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