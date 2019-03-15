مواجهات نارية في قرعة نهائي دوري أبطال أوروبا

نيون-سويسرا -سانا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أجريت اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي داخل مدينة نيون السويسرية عن مواجهات مثيرة ستكون حافلة بالندية.

ووضعت القرعة برشلونة الإسباني بمواجهة مانشستر يونايتد الإنكليزي كما حملت مواجهة إنكليزية خالصة بين توتنهام ومانشستر سيتي فيما يلتقي أياكس امستردام الهولندي مع يوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنكليزي مع بورتو البرتغالي.

وفي الدور نصف النهائي سيلتقي الفائز من مباراة توتنهام ومانشيستر سيتي مع الفائز من مباراة أياكس ويوفنتوس فيما يلتقي الفائز من مباراة برشلونة ومانشيستر يونايتد مع الفائز من مباراة ليفربول وبورتو.

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي الـ9 والـ10من نيسان المقبل بينما يقام لقاء العودة يومي الـ16 و الـ17 من نفس الشهر.

أما ذهاب الدور نصف النهائي فسيكون يومي الـ30 من نيسان والأول من أيار بينما العودة يومي الـ7 والـ 8 من الشهر نفسه على أن تقام المباراة النهائية في الأول من حزيران المقبل.

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