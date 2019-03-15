إيران تدين الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا واصفا هذا العمل الإرهابي “بالوحشي”.

وقال قاسمي في تصريح اليوم: “يجب إدانة كل عمل إرهابي من قبل جميع الدول أينما كان ومن قبل أي شخص مهما كانت الذرائع والدوافع وينبغي ألا تسمح الدول للتيارات والأفكار العنصرية والمعادية بتعريض أمن وسلام مواطني الدول للخطر”.

وكان 49 شخصا قتلوا وأصيب العشرات بجروح خطيرة جراء هجوم إرهابي استهدف مسجدي مدينة كرايس تشيرتش في نيوزيلندا صباح اليوم.

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