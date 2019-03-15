إطلاق حملة المليون شجرة بالسويداء

السويداء-سانا

بمشاركة فعاليات أهلية وشبابية واسعة انطلقت في محافظة السويداء اليوم حملة المليون شجرة”غرسة أمل” من منطقة غابات العين.

الحملة التي أطلقتها مؤسسة كرامة للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومحافظة السويداء ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل من المقرر أن تصل إلى عدة مناطق خلال الفترة القادمة.

وفي تصريح لمراسل سانا أشارت مديرة مؤسسة كرامة ريم المجتهد إلى أن الحملة تأتي لإعادة الغطاء الأخضر للأماكن التي تم فيها القطع الجائر للأشجار وزرع ثقافة التشجير وإبراز أهمية الشجرة ويشارك فيها مختلف فئات المجتمع.

ولفت رئيس قسم الحراج بمديرية زراعة السويداء المهندس أنس أبو فخر إلى أن المديرية عملت على تأمين الغراس اللازمة لإنجاح الحملة.

وذكر ممثل عن مجموعة شباب صلخد التطوعية مرهج صبح أن مشاركتهم تأتي دعما لأي مبادرة تتماشى مع ما ينفذونه من أعمال تطوعية للتشجير بالمحافظة.

وأكد الشابان إيباء أبو لطيف ومروة مهنا أهمية الحملة لإعادة المساحات الخضراء ونشر ثقافة العمل البيئي فيما وجد كل من أمجد حرب الذي شارك مع أبنائه ونبيهة الشعار وراغدة صعب بالحملة فرصة لتقديم شيء يترك أثرا مفيدا للمستقبل.

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