سلاح الجو العراقي يقضي على تسعة إرهابيين في كركوك

بغداد-سانا

قضى سلاح الجو العراقي اليوم على تسعة من إرهابيي داعش خلال استهداف أوكار لهم في كركوك شمال العراق .

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي: “وفق معلومات استخبارية لجهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع القوة الجوية العراقية تم تدمير موقع لإرهابيي داعش في منطقة وادي أبو خناجر ما أدى إلى مقتل تسعة منهم”.

وجاء في البيان: “هذه المجموعة كانت تنفذ عمليات إرهابية تستهدف المدنيين ضمن حدود مدينة كركوك”.

وكان سلاح الجو العراقي قضى أمس الأول على اثنين من إرهابيي داعش بضربة جوية غرب محافظة كركوك.

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