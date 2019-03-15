إيران تنتقد سلوك فرنسا وتدخلها في شؤون الدول

نيويورك-سانا

انتقدت فريدة اولاد قباد مندوبة إيران في اجتماع لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة سلوك فرنسا اللامسؤول في استغلال موقع رئاستها لمجلس الأمن للتدخل في شؤون سائر الدول.

وقالت اولاد قباد خلال الاجتماع: “نعرب عن استيائنا العميق تجاه تصريحات مندوبة فرنسا في الجلسة الافتتاحية والتي طرحت عبر استغلالها لمكانتها كرئيسة لمجلس الأمن مزاعم تدخلية” مضيفة “ننصحها بالاهتمام بالاستياء الاجتماعي العميق في الداخل الفرنسي بدلا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

ولفتت اولاد قباد إلى المشاركة القيمة للسيدات والفتيات الإيرانيات في عملية التنمية والإعمار مؤكدة التزام طهران بتعهدها لضمان مستقبل مشرق للأسرة الإيرانية .