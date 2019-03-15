كوريا الديمقراطية تدرس تعليق المحادثات النووية مع واشنطن

بيونغ يانغ-سانا

أعلنت كوريا الديمقراطية اليوم أنها تدرس تعليق المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بعد انتهاء اللقاء الذي عقد بين الجانبين في فيتنام الشهر الماضي دون اتفاق.

وقالت تشوي سون هوي نائب وزير الخارجية الكوري الديمقراطي في مؤتمر صحفي وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: “القيادة الكورية الديمقراطية تنظر في تعليق مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة” مضيفة: “ليس لدينا نية للرضوخ للمطالب الأمريكية بأي شكل من الأشكال”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون عقدا ثاني اجتماع لهما الشهر الماضي في فيتنام دون التوصل إلى اتفاق بسبب عدم الاتفاق حول مسألة العقوبات التي تفرضها واشنطن على بيونغ يانغ .

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جائرة على بيونغ يانغ في إطار سياسة التهديدات والضغوطات التي تمارسها واشنطن ضد الدول التي ترفض السير في نهجها.

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