فيرشينين: تنسيق الجهود لمواصلة محاربة الإرهاب في سورية

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين عن عقد اجتماع رفيع المستوى في أستانا حول تسوية الأزمة في سورية في نيسان القادم مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق على الموعد المحدد لاحقا.

ولفت فيرشينين في تصريحات للصحفيين الروس في بروكسل الليلة الماضية إلى أن اجتماعات أستانا “تعمل اليوم بفعالية أكثر من أي وقت مضى” معيدا إلى الأذهان أنه انعقدت في سوتشي منذ فترة قريبة قمة لقادة البلدان الضامنة لعملية أستانا كانت الرابعة خلال فترة وجيزة نسبيا مشيرا إلى فعالية منصة أستانا في جهود تسوية الأزمة في سورية.

وكان رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) جددوا التأكيد في البيان الختامي لقمتهم في الرابع عشر من شباط الماضي على التزامهم الثابت بوحدة سورية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ومواصلة محاربة الإرهاب فيها.

وأكد فيرشينين ضرورة تنسيق الجهود من أجل مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية ولا سيما في محافظة إدلب .

ولفت فيرشينين إلى أنه بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن أهمية صيغة أستانا لدفع المباحثات في جنيف مؤكدا أن عملية أستانا مطلوبة ومهمة.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف أكد أمس أن عملية أستانا حول سورية ستظل المنصة الفعالة للتوصل إلى حل للأزمة.

وعقد أحد عشر اجتماعا بصيغة أستانا أحدها في مدينة سوتشي الروسية فى تموز الماضي أكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائيا.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب:

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم 0940777186 بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency