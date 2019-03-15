إصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداءات طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيب 4 فلسطينيين بجروح اليوم جراء اعتداءات طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت فجر اليوم بعشرات الصواريخ مناطق رفح وحي الزيتون وخان يونس جنوب القطاع ودير البلح وشرق مخيم المغازي وغرب مخيم النصيرات في وسطه وبيت لاهيا وبيت حانون وشرق جباليا في شماله وشرق حي الشجاعية شرق القطاع ما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين بجروح بينهم امرأة إصابتها خطيرة وإلحاق دمار كبير بمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية جهوزيتها لوقف جرائم الاحتلال وعدوانه على القطاع وتمسكها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني بكل قوة حتى هزيمة الاحتلال.

وصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على قطاع غزة فجر اليوم إثر ادعائها الليلة الماضية أن ثلاثة صواريخ أطلقت من القطاع المحاصر سقطت في مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي الفلسطينيين في يافا بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 فشلت منظومة “القبة الحديدية” في اعتراضها.

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في القدس المحتلة

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية في القدس المحتلة واعتقلت فلسطينيا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس 20 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية وأطراف قطاع غزة المحاصر.

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