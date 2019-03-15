15 آذار1939- ألمانيا تحتل تشيكوسلوفاكيا خلال الحرب العالمية الثانية

دمشق-سانا
1498- المستكشف البرتغالي فاسكو دي غاما يصل إلى مدغشقر ضمن حملته للوصول إلى الهند بحرا.
1907- الحكومة الفنلندية تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق.
1939- ألمانيا تحتل تشيكوسلوفاكيا خلال الحرب العالمية الثانية.
1951- الحكومة الإيرانية برئاسة الدكتور محمد مصدق تقرر تأميم صناعة النفط والتي كانت خاضعة لسيطرة الشركات الأمريكية.
2011- انتخاب المطران بشارة الراعي بطريركا للكنيسة المارونية ليكون بذلك البطريرك السابع والسبعين للكنيسة.
من مواليد هذا اليوم..
1767- أندرو جاكسون رئيس الولايات المتحدة السابع.
1830- بول فون هايس كاتب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1910.
1920- إدوارد دونال توماس طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990.
1930- زوريس ألفيروف عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2000.
من وفيات هذا اليوم..
1962- آرثر كومبتون عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927.
2004- جون بوبل عالم كيمياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1998.
أعياد ومناسبات..
اليوم الوطني في المجر.
يوم الدستور في بيلاروس.
مهرجان هونين في اليابان.