إنترناسيونالي يودع الدوري الأوروبي وأرسنال يبلغ دور الثمانية

لندن-سانا

تأهل أرسنال الإنكليزي إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي بكرة القدم بعد فوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه ستاد رين الفرنسي في إياب ثمن نهائي البطولة.

وأحرز بيير إيميريك أوباميانج الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 2 و 72 وأينسلي مايتلاند نايلز الهدف الثاني في الدقيقة 15 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة ضمن أرسنال مكانا له في ربع النهائي بفضل ثلاثية اليوم التي عوض بها خسارة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وودع إنترناسيونالي الإيطالي البطولة بخسارته بهدف أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت الالماني الذي تأهل إلى دور الثمانية بجانب نابولي الايطالي وبنفيكا البرتغالي وسلافيا براغ التشيكي وبلنسية وفياريال الإسبانيين.