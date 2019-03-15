6 قتلى على الأقل بإطلاق نار في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا

ويلغنتون-سانا

قتل ستة اشخاص على الاقل بإطلاق نار استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المفوض مايك بوش قوله اليوم: إن “القتلى سقطوا في موقعين بمسجد في شارع دينز وبمسجد آخر في شارع لينوود” مشيرا إلى أنه تم القبض على شخص واحد لكن المحققين لم يكونوا متأكدين من عدد مطلقي النار.

وأضاف بوش أن الشرطة تطلب اليوم من جميع المسلمين تجنب التوجه إلى المساجد في كل أنحاء نيوزيلندا.

وأوضح المفوض أن الشرطة تدعو الجميع في وسط كرايست تشيرش إلى عدم النزول إلى الشارع والإبلاغ عن أي تصرف مشبوه.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هناك ستة قتلى فضلا عن عدد من الجرحى لكن لم تتوفر حتى الان معلومات رسمية عن العدد الدقيق للضحايا.

وطوقت قوات الأمن مساحة كبيرة من المدينة وقالت الشرطة في بيان: إنها “تستجيب بكامل قدرتها مع ما يحدث لكن المخاطر ما زالت مرتفعة للغاية”.