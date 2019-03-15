بوينغ تعلق تسليم طائراتها من طراز 737 ماكس

نيويورك-سانا

أعلنت شركة بوينغ الأمريكية اليوم تعليق عمليات تسليم طائراتها من طراز /737 ماكس/ لعملائها والتي تم حظرها من التحليق في أنحاء العالم بعد حادثة الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس: “نعلق تسليم طائرات 737 ماكس حتى نجد حلا” مضيفا رغم ذلك أن الشركة المصنعة للطائرات “ستواصل إنتاجها” مستبعدا إمكانية خفض وتيرة الإنتاج أو إغلاق مصانع مؤقتاً.

وتابع المتحدث: “نحن نجري تقييماً لقدراتنا من أجل معرفة أين ستوضع الطائرات التي خرجت من خطوط التجميع”.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت عن تقديم اثنين على الأقل من قائدى طائرات /بوينغ 737 ماكس/ في الولايات المتحدة شكاوى الى السلطات بخصوص نظام عمل الطيار الالى أثناء الاقلاع ما يعني وجود عيوب في نظام امان وتشغيل الطائرة.

يشار إلى أن أكثر من 40 دولة أوقفت رحلاتها على متن طائرات /بوينغ 737 ماكس 8/ بعد حادث تحطم الطائرة الاثيوبية الذي أودى بحياة 157 شخصا وهو الثاني لطائرة من هذا الطراز خلال الأشهر الأخيرة.