وسائل إعلام: سقوط ثلاثة صواريخ في “تل أبيب” في فلسطين المحتلة
2019-03-14
وسائل إعلام: سقوط ثلاثة صواريخ في "تل أبيب" في فلسطين المحتلة 2019-03-14
القدس المحتلة-سانا
ذكرت وسائل إعلام مساء اليوم أن ثلاثة صواريخ سقطت في مستوطنة غوش دان قرب “تل أبيب” في فلسطين المحتلة.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتحت الملاجئ بعد إصابة عدد من المستوطنين بحالة من الهلع عقب الانفجارات ودوي صفارات الإنذار.
وأفادت وسائل الإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بفشل أنظمة الدفاع الجوي المسماة “القبة الحديدية” في اعتراض الصواريخ مدعيا بأنها أطلقت من قطاع غزة.