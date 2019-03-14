لافروف: روسيا تدعم فنزويلا كعضو كامل الحقوق في المجتمع الدولي

فيينا-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موقف روسيا الداعم لفنزويلا “كعضو كامل الحقوق في المجتمع الدولي”.

ونقلت وزارة الخارجية الروسية عن لافروف قوله خلال لقائه نظيره الفنزويلي خورخي أرياسا في العاصمة النمساوية فيينا: “ندعم القانون الدولي وحقوق فنزويلا كعضو كامل في المجتمع الدولي..هذا هو موقفنا” مشددا على أهمية إيجاد حلول سياسية للأزمة في فنزويلا دون تدخلات مدمرة ولا سيما بالقوة من الخارج.

وأضافت الخارجية بحسب موقع روسيا اليوم: إن “الجانبين أبديا العزم على تعزيز التعاون في الأمم المتحدة وغيرها من الحلبات وشددا على أهمية احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي في العلاقات بين الدول”.

بدوره نوه أرياسا بموقف روسيا الداعم لبلاده مشيرا إلى أهمية التعاون بين كراكاس وموسكو على مختلف الحلبات وفي الكثير من القضايا وقال: “يمكننا إطلاق تعاون في جملة من القضايا التي نعمل عليها معا ودعمكم في هذا الوقت يساعدنا للغاية”.

وكانت الخارجية الروسية دعت أمس الولايات للعودة إلى الرشد والعمل بشكل طبيعي تحت مظلة الأمم المتحدة لعودة الاستقرار إلى فنزويلا.

وتواجه فنزويلا تدخلات أمريكية في شؤونها الداخلية في محاولة لزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولات مستميتة لإحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد.

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