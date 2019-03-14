اختتام فعاليات معرض تسويق منتجات المشاريع الصغيرة الثاني بطرطوس

طرطوس-سانا

اختتمت اليوم في محافظة طرطوس فعاليات معرض تسويق منتجات المشاريع الصغيرة الثاني الذي نظمته هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 65مشروعاً من مختلف المحافظات السورية.

واستقطب المعرض زوارا من مختلف مناطق المحافظة الذين اكدوا أهمية المعارض ومهرجانات التسوق التي تقام باستمرار في محافظة طرطوس للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها لهم ما يسهم ولو جزئيا بتخفيف الأعباء المادية وارتفاع أسعار السلع المختلفة.

ووجدت الزائرة فاديا أن هناك فروقات واضحة بين أسعار السلع داخل المعرض وخارجه ما يشكل وفرا في المصروف في حين رأت رجاء أن أهمية المعرض تكمن في تنوع السلع والمنتجات المقدمة موضحة أن أجمل ما يميز هذا المعرض بالنسبة لها هو وجود حرف ومهن يدوية عريقة من مختلف أنحاء سورية الأمر الذي يعطي لوحة مشرقة عن أبناء البلد وسعيهم للحفاظ على تراثهم الشعبي الغني والقيم.

بدورها “مرام” التي اختارت بعضاً من السلع والمنتجات التي تحتاجها لمنزلها رأت في المهرجان خطوة مهمة تقدم المنفعة المتبادلة لكل من الصناعي والتاجر والمستهلك ليحقق كل منهم غايته وهدفه من القدوم للمعرض الأمر الذي يسهم في تنمية وانتعاش السوق السورية بشكل عام.

“غسان كور” ممثل شركة مارسيلا لصناعة الشوكولا اعتبر أن الفائدة الأكبر من المعرض إيجاد وكلاء جدد لشركته في عدد من المحافظات ما يحقق لمنتجه التوسع والانتشار في السوق السورية في حين تمنى الصناعي عادل قطيش من محافظة السويداء الذي يشارك بمنتجات غذائية لو أقيم المهرجان في مكان تجمع شعبي وسكني ليحقق الفائدة لأكبر عدد من المستهلكين على الرغم من خصوصية وأهمية المكان الذي يقام فيه.

الحرفي أحمد مصطفى شكاكي من دمشق والمختص بصناعة البروكار الدمشقي منذ ما يقارب الخمسين عاما وشارك بالكثير من المعارض داخل سورية وخارجها أبدى استعداده لتلبية الدعوة التي وجهت له لتعليم أهالي المنطقة هذه الحرفة العريقة للمحافظة عليها بين جيل الشباب ونقلها للعالم ليبقى البروكار الدمشقي محافظا على مكانته.

وأكد المهندس الكيميائي “ملهم شحود” من مدينة حماة صاحب منشأة لصناعة الشامبو ومستحضرات التجميل أن المهرجان شهد إقبالا مميزا لافتا إلى ضرورة إيجاد أسواق تصريف للمنتجات داخليا وخارجيا وتأمين المواد الأولية لمختلف الصناعات في حين أمل بدر يوسف الذي يشارك بمنتجات العسل الطبيعي أن تكون دمشق المحطة المقبلة للمهرجان باعتبارها مركز تجمع سكني مهما يشكل سوقا واسعة.

وضم المعرض الذي استمر لمدة عشرة أيام في صالة المعارض بمدينة طرطوس القديمة منتجات متنوعة غذائية وألبسة ومنظفات وصناعات يدوية.

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