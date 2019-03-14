افتتاح مركز طبي جديد في محافظة طرطوس لتقديم الخدمات الطبية لذوي الشهداء وجرحى الجيش

طرطوس-سانا

تقديرا لتضحياتهم الكبيرة التي قدموها في سبيل الحفاظ على بلدهم افتتحت جمعية الشباب الخيرية مركزها الطبي الجديد في محافظة طرطوس ويهدف إلى تقديم الرعاية والخدمات الطبية لذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري بشكل مجاني.

وعبر عدد من الجرحى عن شكرهم للجهود التي يبذلها الجميع سواء مؤسسات حكومية أو المجتمع الأهلي في سبيل تقديم الرعاية والخدمات الطبية لذوي الشهداء والجرحى معتبرين أن افتتاح المركز خطوة جيدة تسهم في زيادة الدعم الطبي والعلاجي المقدم لهم.

الجرحى يوسف أسعد وثائر حسين وغدير سلامة أكدوا أن الخدمات الطبية التي تلقوها ومازالوا في المشافي الحكومية مميزة معبرين عن تقديرهم لمختلف الجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي بالمحافظة لما تقدمه لهم من خدمات طبية متكاملة.

المحامي محمد قيس رمضان رئيس مجلس إدارة الجمعية أوضح في تصريحه للصحفيين أن جمعية الشباب الطبية هي جمعية تنموية تأسست في عام 2005 بدمشق ولديها عدة أهداف أهمها الجانب الطبي والرعاية الصحية وعملت على نقل التجربة إلى مختلف المحافظات لمساعدة ذوي الشهداء والجرحى بشكل مباشر اضافة إلى تطوير ودعم المجتمع الأهلي بهذه المدن مؤكدا أن الغاية من هذه المراكز دعم المراكز الحكومية وإجراء عمل تكاملي مع وزارة الصحة عبر فتح عيادات جديدة وتشغيل عدد من الأطباء بالتنسيق معهم.

ناصر ماضي مدير العلاقات الإعلامية بالجمعية أوضح أن الجمعية تحوي في كوادرها نحو 150 إداريا وأكثر من مئتي طبيب وتضم أقساما طبية وتعليمية وإغاثية ودعم نفسي بالإضافة إلى قسم كفالة الأيتام مبيناً أن مركز طرطوس هو المركز التاسع للجمعية على مستوى سورية ويشمل قسم الإسعاف والطوارئ والعيادات الشاملة والأشعة والأسنان إضافة إلى قسم الجراحة العامة.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب:

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم 0940777186 بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency