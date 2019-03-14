البرلمان الأوروبي يرفض توصية ببدء محادثات تجارية مع واشنطن

بروكسل-سانا

رفض البرلمان الأوروبي اليوم تبني موقف مشترك حول التوصية ببدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة .

ونقلت وكالة فرانس برس عن المكتب الإعلامي للبرلمان قوله: “البرلمان الأوروبي ليس له موقف محدد بهذا الخصوص” رافضا التوصية ببدء المحادثات.

وللبرلمان حاليا موقف استشاري حول هذه المسألة لكن ستكون له الكلمة الفصل بعد التوصل إلى اتفاق.

وكانت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم أعربت عن أملها بالتوصل إلى/قرار سريع/من قبل الدول الأعضاء بعد تصويت البرلمان.

ويسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ أشهر إلى التوصل لاتفاق تجاري أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر نهاية تموز الماضي من خلال التفاوض بشأن اتفاق تجاري محدود بالسلع الصناعية.

وسبق أن هدد ترامب بفرض رسوم كبيرة على صناعة السيارات الأوروبية.