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مراسل سانا : وحدات الجيش تدمر مقرات لإرهابيي جبهة النصرة في معرشمارين و جرجناز بريف إدلب

2019-03-14

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أسلحة وذخيرة من مخلفات الإرهابيين في ريف درعا

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