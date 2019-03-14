جولة في شوارع وأسواق دمشق

الخميس / 14 / 03 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الأمن القرغيزي يقبض على إرهابي قاتل بصفوف الإرهابيين في سورية
2019-03-14
الخوري: تقرير لجنة حقوق الإنسان حول سورية مسيس
2019-03-13
روسيان: بقاء قوات أمريكية في سورية يؤجج الأزمة- فيديو
2019-03-12
حزب الاتحاد اللبناني: لا يمكن لأي جهة إعطاء شرعية لاحتلال الجولان
2019-03-12
الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية: على واشنطن إنهاء احتجاز المدنيين في مخيم الركبان
2019-03-12
لمسة سورية تضفي التميز على مهرجان نيريشي بوبن الألماني
2019-03-11
موسكو تنفي شن الطيران الروسي غارات على منطقة خفض التصعيد في إدلب
2019-03-11
محليات
أمطار متوقعة وغزيرة فوق المنطقة الغربية والجزيرة وثلوج على ارتفاع 1600متر
2019-03-14
تخريج دفعة جديدة من طلاب المعهد العالي لإدارة الأعمال
2019-03-13
بدء أعمال الصيانة لتأهيل مجمع يلبغا-فيديو
2019-03-13
التربية تعلن عن مسابقة لانتقاء 15 ألف معلم وكيل
2019-03-13
أعمال متنوعة في البازار الخيري (الأم بتلم )
2019-03-13
وزارتا الصحة والتربية تتسلمان مستلزمات مدرسية وأدوية من جمهورية بيلاروس
2019-03-13
تخصيص 1000 بوابة انترنت للمراكز الهاتفية المعاد تأهيلها في درعا
2019-03-13
رياضة
برشلونة وليفربول يبلغان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2019-03-13
فريق الجيش لكرة السلة يخسر أمام تشيميدور الإيراني ببطولة غرب آسيا
2019-03-13
منتخب سورية يواصل استعداده لدورة الصداقة في العراق
2019-03-13
الجمعة القادم انطلاق الدوري السوري بكرة السلة
2019-03-13
انتقاء منتخب اللاذقية للقوس والسهم للمشاركة في بطولة الجمهورية
2019-03-13
انتقاء عدد من لاعبي الوثبة بكرة المضرب للمعسكر المغلق في بيلاروسيا
2019-03-13
بمشاركة 16 لاعبة.. اختتام بطولة حمص للسيدات بالشطرنج
2019-03-13
اقتصاد
منتجات متنوعة بأسعار مخفضة في مهرجان التسوق “بازار حلب”
2019-03-13
السورية للطيران تعلن عودة الرحلات من أبو ظبي إلى اللاذقية وبالعكس
2019-03-13
صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث.. 6 مليارات ليرة لتعويض المتضررين هذا العام
2019-03-13
رحماني لوفد رجال الأعمال السوريين: لا حدود لتعزيز العلاقات الإيرانية السورية
2019-03-13
المدينة الصناعية في حسياء… أكثر من 900 منشأة توفر 24 ألف فرصة عمل
2019-03-13
النفط يرتفع في ظل تخفيضات أوبك
2019-03-13
معرض حمص الزراعي.. فرصة للاطلاع على الجديد في مجال الشتول والمبيدات- فيديو
2019-03-12
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الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية: معاناة السوريين المحتجزين في مخيم الركبان تتفاقم
السفير آلا: أمريكا وبريطانيا أنشأتا ومولتا “الخوذ البيضاء” كذراع للتنظيمات الإرهابية في سورية
بعد خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد.. الجيش يوقع قتلى في صفوف المجموعات الإرهابية بريف إدلب
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العثور على قطع أثرية بالغوطة الشرقية سرقها الإرهابيون لتهريبها إلى الخارج- فيديو
المدينة الصناعية في حسياء… أكثر من 900 منشأة توفر 24 ألف فرصة عمل
استلام نحو 989 طلبا ضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم بدرعا وحلب
الجهات المختصة تعثر على ألغام وعبوات ناسفة من مخلفات إرهابيي “داعش” في مدينة السخنة-فيديو
استشهاد مدني وإصابة 3 باعتداء إرهابي بالقذائف على حيي الزهراء والموكامبو بحلب
السفير آلا: نقاش حالة (حقوق الإنسان في سورية) ترويج لأجندات سياسية- فيديو
جولة في شوارع وأسواق دمشق
2019-03-14
-تصوير وسيم خير بك
2019-03-14
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