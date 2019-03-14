وحدات الجيش تدك أوكاراً ومقرات لإرهابيي “جبهة النصرة” رداً على خروقاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد بريف إدلب الجنوبي

إدلب-سانا

ردت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حماة بضربات مكثفة على خروقات المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد ودكت عدة مقرات وأوكار لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في ريف إدلب الجنوبي.

وذكر مراسل سانا أن وحدة من الجيش استهدفت فجر اليوم بصليات صاروخية مركزة مقرات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة ومجموعات تتبع له في عمق مناطق انتشارها في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي.

وبين المراسل أن ضربات الجيش أسفرت عن تدمير عدة مقرات وآليات والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين.

وقضت وحدات من الجيش أمس على العديد من الإرهابيين حاولوا التسلل من محيط بلدات معر حرمة الخوين والزرزور والتمانعة بريف إدلب الجنوبي الشرقي باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة في المنطقة.