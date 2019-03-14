برشلونة وليفربول يبلغان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مدريد وبرلين-سانا

تأهل نادي برشلونة الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم بعد فوزه الكبير اليوم على ليون الفرنسي بخمسة أهداف لهدف على ملعب نو كامب ببرشلونة في إياب دور الـ16.

سجل أهداف الفريق الكتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وكل من البرازيلي فيليب كوتينيو والإسباني جيرار بيكيه والفرنسي عثمان ديمبلي بينما سجل لوكاس توزارت هدف ليون الوحيد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي.

وبلغ نادي ليفربول الانكليزي الدور ذاته بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز آرينا.

أحرز أهداف الريدز الدولي السنغالي ساديو ماني الذي سجل هدفين والهولندي فيرجيل فان ديك بينما سجل الكاميروني جويل ماتيب مدافع الريدز هدفا بالخطأ في مرماه لصالح البايرن.

وكانت مباراة الذهاب في ملعب أنفيلد انتهت بالتعادل السلبي.