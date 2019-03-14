روحاني يؤكد عمق ومتانة العلاقات مع العراق

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني عمق ومتانة العلاقات بين العراق وإيران مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي قوة في العالم صنع هوة بينهما.

وأوضح روحاني في تصريح لدى وصوله إلى مطار مهرآباد في طهران مساء اليوم عائدا من العراق بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام أن زيارته للعراق تضمنت التفاهم على عدد من المواضيع والشؤون التجارية وتأسيس مدن صناعية مشتركة بين البلدين وتسهيل منح التأشيرات التجارية واعتماد العملتين الوطنيتين في الكثير من عمليات التبادل وتسهيل العلاقات المصرفية كما توصل البلدان إلى تفاهمات طيبة حيال القضايا الأمنية والإقليمية.

وشدد روحاني على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في المستقبل لافتا إلى أن هذه الزيارة يمكن أن تشكل منعطفا في العلاقات لصالح شعبين البلدين.

وكان الرئيس الإيرانى الذي وصل إلى بغداد أول من أمس على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع أكد ونظيره العراقي برهم صالح خلال مؤتمر صحفي مشترك استمرار التعاون بين طهران وبغداد في مكافحة الإرهاب وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.