مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في نجران وعسير
2019-03-13
مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في نجران وعسير 2019-03-13
صنعاء-سانا
قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في قصف للجيش اليمني واللجان الشعبية على نجران وعسير.
ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله إن “قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للمرتزقة في رشاحة وصحراء البقع قبالة نجران ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم”.
وأضاف المصدر: إن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات لمرتزقة العدوان في مثلث العشة وفي موقع الحماد بنجران كما استهدفت مواقع وتجمعات لهم قبالة منفذ علب بعسير وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.
وكانت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذت في وقت سابق اليوم عملية هجومية نوعية على مواقع لمرتزقة تحالف العدوان السعودي في محافظة الضالع بينما استهدفت بصاروخ باليستي أمس تجمعا للمرتزقة في محافظة حجة شمال غرب اليمن ما أدى إلى إيقاع خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة.