ضبط محطة وقود مخالفة بحمص

حمص-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص محطة وقود لارتكاب مستثمرها مخالفات تتعلق بالتصرف بكمية الاحتياطي من مادتي المازوت والبنزين.

وبين المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص في تصريح لـ سانا أن مستثمر المحطة الواقعة على طريق حمص دمشق تصرف بكامل كمية الاحتياطي من مادتي المازوت 27 ألف لتر والبنزين12 ألف لتر بشكل غير مشروع مشيرا إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحقه.

وأضاف اليوسف أن عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبطت أيضا ضمن محل سمانة في المدينة الصناعية بحسياء 10 أسطوانات غاز منزلي معلن عن سعر الواحدة 6000 ل.س ونظمت بحق المخالف الضبط التمويني اللازم مع مصادرة الأسطوانات لافتا إلى أن الرقابة مستمرة لضبط أي مخالفة.