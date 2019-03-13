منتخب حمص أولا في الترتيب العام في بطولة الجمهورية للرياضات الخاصة

حمص-سانا

نال منتخب حمص للرياضات الخاصة بالقوة البدنية المركز الأول في الترتيب العام ببطولة الجمهورية التي أقيمت مؤخرا في دمشق متقدما على منتخبي دمشق وحمص صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وفي تصريح لـ سانا أوضح رئيس نادي السلام للرياضات الخاصة بحمص غسان أبو صلاح أن لاعبي حمص أعادوا البطولة لمعقلها الرئيسي بإحرازهم المركز الأول بالترتيب العام بعد يومين من المنافسة بمشاركة 12 فريقا حيث نال منتخب سيدات حمص المركز الأول بفضل اللاعبات ابتسام السبع بوزن 45 كغ ونجوى زقريط بوزن فوق 86 وريهام زقريط عن وزن 61 كغ اللواتي حققن المركز الأول فيما نالت فداء شدود المركز الثاني عن وزن 50 كغ وكل من ريما الحصني عن وزن 63كغ وسماح مغامز عن وزن 67 كغ وهدى حمود عن وزن 45 كغ المركز الثالث .

وأوضح أبو صلاح أن منتخب الرجال نال المركز الثالث في الترتيب حيث نال المراكز الأولى كل من أحمد دخان عن وزن 59 كغ وعلاء اليوسف عن وزن 72 كغ ومروان العلي عن وزن 65 كغ وخالد علي عن وزن 49 كغ فيما نال حسن عبدان المركز الثاني عن وزن 97 كغ .

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