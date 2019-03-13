خمسة مراكز متقدمة للسويداء في بطولة الجمهورية بالإكواثلون

السويداء-اللاذقية-سانا

حقق منتخب السويداء خمسة مراكز متقدمة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للإكواثلون التي استضافتها دمشق موءخرا.

ونجح منتخب السويداء بالفوز بمركزين أول عبر كريم أبو سمرة بفئة الشباب و آلاء أبو عمار بفئة اليافعات ومركز ثان بواسطة سما الصفدي بفئة الشابات ومركزين ثالث لحكمت الأحمد بالشباب و حلا الأعور بالشابات .

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار رئيس اللجنة الفنية للعبة بالسويداء سماح الشومري إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية و مشاركة 66 لاعبا و جاء فيها فريقه ثالثا بالترتيب العام مبينا أن النتائج المحققة للاعبيه جيدة عموما لكنها أقل من التوقعات و الطموحات و تأثرت بعدم وجود مسبح شتوي تدريبي بالمحافظة .

بدوره اعتبر محمد صالح رئيس اللجنة الفنية في اللاذقية ان نتائج منتخب اللاذقية كانت جيدة بشكل عام ففي بطولة الناشئين توج زين يوسف علي بذهبية المركز الأول فيما استطاعت اريام فاطر رجب احراز فضية الناشئات واثبات وجودها بأول مشاركة لها بفئة الناشئات ونال لاعبنا كرم دريوسي اعجاب الجميع لأنه استطاع اكمال السباق بنجاح رغم انه من مواليد عام 2010 وكان أصغر المشاركين بالبطولة.

وقال صالح إن النتائج جاءت ثمرة للتدريب المتواصل ومتابعة اللجنة الفنية وتعاونها الدائم مع المدربين والتزام اللاعبين بالبرنامج التدريبي والتعليمات التي كانت تعطى اثناء فترة التحضير والإعداد التي سارت كما هو مخطط.

وتضمنت بطولة الاكواثلون ثلاث مسابقات الأولى في الجري لمسافة 5 كم والثانية في السباحة لمسافة 1000 متر والثالثة في الجري مسافة/5ر2/كم.