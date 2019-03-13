منافسة قوية في بطولة كأس آذار بكرة الطاولة في السويداء

السويداء-سانا

أقامت اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء بطولة كأس آذار بكرة الطاولة للنقابات العمالية والمهنية والمنظمات الشعبية والشعب الحزبية وذلك بإشراف اللجنة الفنية للعبة.

وفاز بالمركز الأول للبطولة وليد كشور تلاه سند زريفة ثم كميل فلحوط ونمر نصر ثالثا فيما جاء أولا بترتيب الفرق فريق نقابة المعلمين أعقبه على التوالي فريقا اتحاد العمال والاتحاد الرياضي.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار عضو اللجنة الفنية لكرة الطاولة بالسويداء خلدون زهر الدين إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية مع تنظيم مبارياتها بطريقة المجموعات.