استلام نحو 989 طلبا ضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم بدرعا وحلب

درعا وحلب-سانا

تواصل فروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في مختلف المحافظات استلام طلبات الراغبين بالاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية.

ففي درعا بلغ عدد الطلبات المقدمة خلال يومين69 طلبا في مركز فرع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمعهد الصم والبكم وذلك بحسب وسيم الديري معاون مدير فرع الصندوق الذي أشار في تصريح لـ سانا إلى الترتيبات التي اتخذها الفرع لاستقبال المسرحين وتنظيم الاستمارات وإرسالها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

كما أوضح أن الصندوق يستقبل طلبات أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى الذين أنهوا خدمتهم الإلزامية أوالاحتياطية وما زالوا يقيمون بدرعا مبينا أن تسليم المبالغ المالية للمستفيدين سيتم فور صدور قرارات الاستفادة أصولا عن طريق مكاتب المؤسسة العامة للبريد.

سانا رصدت آراء بعض المسرحين حيث أشار بهاء قلوش الذي أمضى أكثر من 7 سنوات بالخدمة الإلزامية إلى رغبته بتأسيس مشروع خاص بصياغة معدن الفضة في حين يطمح نشأت الرفاعي الذي خدم أكثر من 8 سنوات إلى العمل على سيارة أجرة فيما لفت رائد طلب الذي أمضى أكثر من 8 سنوات بالخدمة العسكرية إلى رغبته بالعمل ضمن مؤسسات القطاع العام.

وفي حلب بلغ عدد الراغبين بالاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم خلال 3 أيام 920 طلبا وذلك في مقر الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بحي السبيل.

وأوضح أحمد حمزة مدير فرع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بحلب في تصريح لمراسل سانا انه يتم استقبال طلبات المسرحين منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء وتسجيل طلباتهم مشيرا إلى تقديم التسهيلات المطلوبة دون تأخير واستلام الاستمارات وتعبئتها وتدقيقها حاسوبيا وإرسالها للإدارة العامة بدمشق.

وقال زكوان نحاس من المسرحين “إنه لم يجد صعوبة في التسجيل وهناك تنظيم جيد ويتمنى إيجاد عمل للمساهمة في بناء الوطن” فيما أشار محمد خطيب إلى أنه أحضر أوراقه وسجل بسهولة وهدفه إقامة مشروع صغير خاص به بعد أن خدم الوطن 8 سنوات.

وأوضح مصطفى الشحرور أنه يأمل بالحصول على قرض ليبدا مشروعه الخاص بإنتاج الحلويات فيما أمل محمد حمشو بالحصول على المساعدة لإقامة مشروع صيانة حواسب وهي مهنته الأساسية قبل الالتحاق بخدمة العلم.

وكان مجلس الوزراء أقر في الـ 10 من الشهر الماضي برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ممن أمضوا خمس سنوات أو أكثر بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي ويتضمن البرنامج تقديم 35 ألف ليرة سورية شهريا لمدة سنة يتم خلالها تسهيل حصولهم على فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص أو الأهلي وتقديم تسهيلات لتأسيس مشاريع متناهية الصغر على أن يتم تأهيلهم وصقل مهاراتهم مهنيا وحرفيا لتمكينهم من الحصول على الفرص المذكورة.

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