منتخب سورية للرجال بكرة القدم يواصل استعداده لدورة الصداقة في العراق

دمشق-سانا

يواصل منتخب سورية للرجال معسكره التدريبي الداخلي استعدادا لخوض منافسات دورة الصداقة الدولية الودية في العراق التي ستقام في مدينة البصرة في العشرين من الشهر الحالي إضافة للمباراة الودية مع المنتخب الإماراتي والتي ستقام في أبو ظبي في السادس والعشرين من الشهر نفسه.

وحملت القائمة الجديدة لمنتخبنا الوطني دخول اللاعب المحلي بقوة إلى جانب المحترفين انعكاساً لاستقرار البطولات المحلية التي أفرزت عدداً من اللاعبين المميزين كانوا محط أنظار الجهاز التدريبي الجديد بإشراف المدير الفني فجر ابراهيم.

وضمت القائمة 16 لاعباً محترفاً هم أحمد الصالح العهد اللبناني وعمر خريبين وعمرو ميداني بيراميدز المصري وموءيد العجان وزاهر الميداني “القوة الجوية العراقي” وحسين جويد “الزوراء العراقي” وعمرو جنيات “الشباب العماني” ويوسف قلفا “القادسية السعودي” وتامر حاج محمد “أحد السعودي” وأحمد الأحمد “ضمك السعودي” وعمر السومة “الأهلي السعودي” وفراس الخطيب “السالمية الكويتي” ومحمود المواس “أم صلال القطري” وغابرييل السومي “نيوإنغلاند ريفوليوشن الأمريكي” ومحمد عثمان “هيراكليس الهولندي” وإياز عثمان “دينامو دريسدن الألماني” إضافة إلى عشرة لاعبين محليين هم إبراهيم عالمة وخالد إبراهيم وشعيب العلي ومازن العيس “الوحدة” وأحمد مدنية ومحمد الواكد وعبد الملك عنيزان “الجيش” ومحمد المرمور “تشرين” وماهر دعبول “الوثبة”.

ويضم الكادر الفني اضافة الى فجر ابراهيم كلا من رضوان الشيخ حسن مديرا للمنتخب وإياد مندو مديرا إداريا ورضوان الأبرش ومحمد غسان معتوق مساعدين للمدرب وابراهيم سلامة إداريا ورفيق المصري معالجا فيزيائيا.

وكان اتحاد اللعبة ثبت المشاركة في المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الأول خلال أيام الفيفا لشهر آذار حيث سيلعب مع المنتخب العراقي في 20-3 ومع المنتخب الأردني في 23-3 في دورة الصداقة الودية الثانية التي ستقام في مدينة البصرة العراقية وسيلعب مع المنتخب الإماراتي في أبو ظبي في 26-3.