الجيش اليمني يستهدف بصاروخ مرتزقة العدوان السعودي بمحافظة حجة

صنعاء-سانا

استهدف الجيش اليمني بصاروخ باليستي اليوم تجمعا لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة حجة شمال غرب اليمن مخلفا خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في الجيش اليمني قوله: “إن القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية أطلقت مساء اليوم صاروخا باليستيا من طراز “بدر 1 بي” على تجمع لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة حجة حيث أصاب الصاروخ هدفه مخلفا قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة”.

وكانت القوة الصاروخية استهدفت الأربعاء الماضي تجمعاً لمرتزقة العدوان السعودي في صحراء ميدي في المحافظة ذاتها بصاروخ باليستي من النوع ذاته.