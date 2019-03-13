فنزويلا: فتح تحقيق بتورط غوايدو في عملية تخريب إمدادت الطاقة

كراكاس-سانا
أعلن مكتب الادعاء العام الفنزويلي اليوم فتح تحقيق بحق زعيم المعارضة اليمينية خوان غوايدو “للاشتباه بتورطه في العمل التخريبي الذي تسبب بانقطاع الكهرباء في البلاد” لتضاف إلى التهم السابقة بتوجيه الدعوات لارتكاب أعمال إجرامية.
ونقلت محطة تيليسور التلفزيونية عن المدعي العام طارق وليام صعب قوله في تصريح للصحفيين اليوم: إن الادعاء الفنزويلي “باشر تحقيقا ضد غوايدو العضو في الجمعية الوطنية الفنزويلية والتي كانت محط ازدراء منه منذ العام 2016 على خلفية الاشتباه بكونه العقل المدبر لعملية التخريب الأخيرة التي طالت نظام الشبكة الكهربائية في فنزويلا الخميس الماضي”.
ويهدف هذا الإجراء الذي تم إبلاغ محكمة العدل العليا به إلى مباشرة التحقيقات فيما إذا كان غوايدو تصرف بوصفه العقل المدبر وراء انقطاع التيار الكهربائي في البلاد والذي بدأ يوم الخميس الماضي.
وأضاف صعب “باشرنا تحقيقا جديدا يضاف إلى التحقيق الذي بدأ في الـ 29 من كانون الثاني الماضي ضد المواطن خوان غوايدو للاشتباه بتورطه في الهجوم على النظام الكهربائي وقد أبلغنا محكمة العدل العليا بهذا الإجراء”.
وأشار صعب إلى أن هذا التحقيق يضاف إلى اتهامات سابقة تتعلق بدعوات أطلقها غوايدو للقيام بأعمال إجرامية تتعلق بـ “الترويج للعنف والتحريض على النهب والسرقة بذريعة تلبية الاحتياجات الاقتصادية للسكان”.
وأكد أن عملية التخريب التي استهدفت القطاع الكهربائي ليست حادثا عرضيا بل “حلقة في سلسلة التصعيد اليائس على نحو تزايد والذي يهدف للإطاحة بحكومة دستورية ومشكلة على أسس قانونية”.
وأدت عملية تخريب متعمدة الخميس الماضي إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي في الـ 21 ولاية من أصل 23 في فنزويلا إضافة إلى العاصمة كاراكاس.
وكانت الحكومة الفنزويلية أكدت الأحد الماضي أن فنزويلا تتعرض لأقوى “هجوم إمبريالي” بعد ارتكاب اعتداء تخريبي ثان على شبكة الكهرباء أدى إلى نسف كل الجهود التي بذلت لاستعادة 70 بالمئة من التيار الكهربائي مشيرة إلى أن قطع التيار الكهربائي على مستوى البلاد حدث بسبب الفصائل المدعومة من الخارج في محاولة لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.