مجلس العموم البريطاني يرفض مجددا اتفاق ماي المعدل حول بريكست

لندن-سانا

رفض مجلس العموم البريطاني مجددا اليوم اتفاق بريكست المعدل بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي طرحته رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وصوت ضد الاتفاق المعدل في مجلس العموم البريطاني 391 مقابل 242 نائبا أيدوه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماي قولها: أنها “على قناعة بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وفقا للاتفاق هو الحل الأفضل” معربة عن أسفها لنتائج التصويت.

واعتبرت ماي أن الأغلبية في البرلمان تؤيد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالاتفاق معلنة أنه في حال صوت البرلمان إلى جانب الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق فإن الحكومة ستنفذ هذا القرار وفي حال رفض الخروج من دون اتفاق سيجري يوم الخميس المقبل التصويت على تأجيل انسحاب بريطانيا من الاتفاق.

وأضافت: “في حال وافق البرلمان على تأجيل بريكست ستسعى الحكومة للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص” مشيرة إلى أنه سيتعين على البرلمان أن يحدد ما إذا كان يريد التخلي عن “بريكست” أو إجراء استفتاء ثان عليه.

وفي ردود الأفعال على قرار البرلمان البريطاني قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم: إن رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد “زاد بشكل كبير خطر الخروج دون اتفاق”.

بدوره استبعد مفاوض الاتحاد الأوروبي حول موضوع بريكست ميشال بارنييه اتخاذ أي إجراءات إضافية لـ “مساعدة” بريطانيا في الانسحاب منه بالاتفاق مع بروكسل وقال: إن الاتحاد الأوروبي “فعل كل ما بوسعه لمساعدة بريطانيا في تمرير الاتفاق حول انسحاب منه” مشددا على استحالة الخروج من “هذا المأزق إلا في بريطانيا نفسها” ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن استعدادات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ بريكست من دون اتفاق مع بريطانيا “هي الآن أهم من أي وقت كان”.

وقالت متحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: “إذا قدمت المملكة المتحدة طلبا مبرر الدوافع للتمديد فإن الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر فيه واتخاذ قرار بالإجماع”.