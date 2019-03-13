عشراوي: اعتداءات الاحتلال على الأقصى انتهاك سافر للقوانين الدولية

القدس المحتلة-سانا

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المسجد الأقصى مؤكدة أنها انتهاك سافر للقوانين الدولية.

ونقلت وكالة /وفا/ عن عشراوي قولها اليوم: إن “إغلاق قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى واقتحامه من جهة باب المغاربة واعتقالها عددا من الفلسطينيين واعتداءها على العاملين والمصلين مخطط إسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المسجد وتهويده”.

ودعت عشراوي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتوفير حماية دولية للمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني ومحاسبة مسؤولي كيان الاحتلال على جرائهم وانتهاكاتهم المتواصلة.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم حيث اقتحمت في وقت سابق اليوم المسجد الاقصى واعتقلت 4 فلسطينيين بينهم سيدتان.