إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات الاحتلال على المشاركين بمسيرات العودة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص وقنابل الغاز على المشاركين في الجمعة الثانية والأربعين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان “صمودنا سيكسر الحصار” في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام على المشاركين في مسيرات العودة في شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع وخان يونس ورفح جنوبه وجباليا شماله ما أدى الى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح وآخرين بالاختناق.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 254 إضافة إلى إصابة أكثر من 25 الفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.