اتحادات العمال العرب والاتحادات المهنية العربية: العمل المشترك لإعادة إعمار سورية

دمشق-سانا

أكد المشاركون في اللقاء التشاوري لرؤساء اتحادات العمال العرب والاجتماع السنوي للأمناء العامين للاتحادات المهنية العربية خلال اجتماعهم بدمشق اليوم ضرورة العمل المشترك للمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية في سورية وفي عودة المهجرين بفعل الإرهاب إلى بلدهم.

الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن أكد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال تحت عنوان “دور الاتحادات المهنية العربية في إعادة إعمار سورية” أهمية الدور الذي تضطلع به الاتحادات النقابية العربية على المستوى الوطني والقومي وضرورة السعي الدائم لرص الصفوف لإعادة بناء وإعمار ما هدمته الحرب الشرسة على سورية للنهوض بها من جديد.

من جانبه أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يوسف علي عبد الكريم في تصريح لـ سانا إلى وقوف بلاده مع الحركات النقابية وحركة التنظيم النقابي بما فيها الاتحاد العام لنقابات العمال السوري مؤكدا أن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان سيبذل جهده للمساهمة في إعادة إعمار سورية.

وأكد عبد الكريم أن “الشعب السوري يعرف كيف يكون التطور والنهوض والتجديد والإعمار وهو انتصر للعروبة وللأوطان المحبة للسلام” مضيفا: إن سورية “تعلمنا كيف ينجلي الليل وكيف ينكسر القيد”.

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بين في تصريح أيضا أن الهدف من الاجتماع مناقشة واقع العمال في الوطن العربي مؤكدا أنهم العمود الفقري لاقتصاد أي دولة وهم جنود يقاتلون على جميع الجبهات ضد الإرهاب ويديرون الإنتاج والاقتصاد.

بدوره أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية جمال القادري إلى أن عمال سورية واجهوا الحرب الإرهابية التي شنت على بلدهم بكل أشكالها عبر الاستمرار في إدارة عجلة الإنتاج كما وقفوا خلف الجيش العربي السوري في الحرب على الإرهاب بشكل كامل مثنيا على تضامن العمال العرب مع سورية في فترات الحرب حيث كانوا دوما إلى جنبها.

وأوضح القادري ان اللقاء مبادرة تنضم الى مجمل المبادرات التي لم تنقطع عن سورية خلال سنوات الحرب أملا أن تتمخض عنه نتائج مهمة تقوي وتعزز وحدة الصف العربي وتكون في مصلحة العمال العرب معلنا “الترحيب بكل الأخوة العرب في مرحلة إعادة الإعمار”.

بدوره ابراهيم عبيدو نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية أشار إلى أن هذا اللقاء التشاوري يأتي للتضامن مع عمال وشعب سورية مؤكدا أن العمال العرب أثبتوا أنهم إلى جانب عمال سورية وخاصة في ذروة الأزمة ورغم الحرب الكونية على سورية لم ينقطعوا عن التشاور والمجيء إلى سورية للتضامن مع عمالها وشعبها.

وعبر المجتمعون عن تضامنهم مع رئيس اتحاد العمال في لبنان “بشارة الأسمر” في مواجهة استدعائه للمحاكمة على خلفية موقف نقابي قام به وتمنى النقابيون العرب للسودان كل الاستقرار في ظل ما يشهده اليوم من أحداث ودعوا إلى وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

سكينة محمد وبشرى برهوم

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب:

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم 0940777186 بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency