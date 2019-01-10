خسارة برشلونة أمام ليفانتي في ذهاب كأس ملك إسبانيا

مدريد-سانا

خسر برشلونة حامل اللقب أمام مستضيفه ليفانتي بهدف لاثنين في ذهاب دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم.

سجل أهداف ليفانتي إريك كاباكو وبورخا مايورال في الدقيقتين 4 و 18 فيما سجل كوتينيو هدف برشلونة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 85 من المباراة.

وسيستضيف ملعب كامب نو معقل برشلونة لقاء الإياب الخميس المقبل لحسم بطاقة العبور لربع النهائي ويحتاج برشلونة للفوز 1-صفر أو بفارق هدفين لضمان التأهل إلى دور الثمانية.

وفي ذهاب الدور ذاته عاد أشبيلية بفوز كبير 3-1 على مستضيفه أتليتيك بيلباو فيما اكتفى ر يال بيتيس بالتعادل دون أهداف على أرضه مع ريال سوسيداد.