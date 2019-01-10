مقتل الطيارين اللذين تحطمت طائرتهما في فرنسا

باريس-سانا

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية مساء اليوم مقتل طيارين فرنسيين بعد تحطم طائرتهما الحربية أمس فوق جبال جورا شرق البلاد.

وجاء في بيان للوزارة وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك أن “وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي ستتجه غدا إلى قاعدة نانسي أوشي الجوية الواقعة شمال شرق البلاد لكي تلتقي بالجنود وبأسر الطيارين”.

ونعت الوزارة الطيارين اللذين قتلا بعد تحطم طائرتهما المقاتلة من طراز ميراج 2000 أثناء طلعة تدريبية.

وكانت الطائرة الحربية الفرنسية اختفت يوم أمس من شاشات الرادارات بين منطقتي جورا ودوبس شرق البلاد قبل أن يتم العثور على حطامها في الجبال.