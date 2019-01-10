بيومورجي: الشعب الفنزويلي سيصمد بوجه التهديدات كما صمد الشعب السوري بوجه الإرهاب

دمشق-سانا

أكد المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامتها سفارة فنزويلا البوليفارية اليوم في مقرها بدمشق دعمهم وتضامنهم التام مع الشعب الفنزويلي الصديق في وجه المؤءامرة التي يتعرض لها على أيدي الامبريالية والدول التابعة لها في أمريكا الجنوبية.

وأشار سفير فنزويلا بدمشق خوسيه غريغوريو بيومورجي إلى أن الندوة تهدف إلى حشد دعم وتضامن أصدقاء فنزويلا ونقل الصورة الحقيقية لما تتعرض له من ضغوط ومحاولات تستهدف أمنها إضافة الى التهديدات المتكررة ضدها ولا سيما مع اقتراب مراسم تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو لولاية رئاسية ثانية صباح يوم غد.

ولفت السفير بيومورجي إلى أن ما تسمى دول (مجموعة ليما) أصدرت قبل أيام “بيانا خطيرا” تحدث عن “إعادة ترسيم حدود فنزويلا” وهو أمر يعد تصعيدا كبيرا يخرق مبادئ القانون الدولي ويستهدف سيادة فنزويلا ووحدة أراضيها.

وبين السفير بيومورجي أن الإمبريالية كررت في بلاده ما فعلته في سورية من اختلاق “معارضات” كان لها أجندات غير وطنية موضحا أن تلك المعارضات مدعومة من دول عدة تحاول تنفيذ السياسات الامبريالية التي تستهدف دول قارة أمريكا الجنوبية بكاملها.

وقدم السفير بيومورجي عرضا مفصلا حول الأوضاع في بلاده اليوم والسياسات الاستفزازية المتكررة للدول الامبريالية وتهديد عدد من الدول الأوروبية بسحب بعثاتها الدبلوماسية من فنزويلا مشيرا إلى الأحداث التي وقعت قبيل الانتخابات الرئاسية في أيار الماضي بهدف إفشال تلك الانتخابات إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل حيث شارك جزء كبير من “المعارضات” في العملية الانتخابية وفاز الرئيس مادورو بثقة الشعب لولاية ثانية.

وأكد السفير بيومورجي أن فنزويلا بلد سلام يؤمن بأهمية الحوار ويدعو اليه وان الشعب الفنزويلي واع ويدعم حكومة بلاده وسيصمد بوجه التهديدات كما صمد الشعب السوري بوجه الإرهاب والاجراءات القسرية أحادية الجانب ومحاولات تدمير بلاده مشيرا إلى أنه توجد في أمريكا الجنوبية دول بقيادا ت تقدمية مثل كوبا التي تقف ضد مخططات زعزعة الاستقرار التي تستهدف فنزويلا.

شارك في الجلسة سفير كوبا بدمشق وعدد من أبناء الجالية الفنزويلية ومن ممثلي الأحزاب في سورية وممثلون عن الفصائل الفلسطينية وفعاليات إعلامية وعدد من المهتمين والمتضامنين مع الثورة البوليفارية.