طفل من بين عشرة حول العالم لا يتلقون لقاحاتهم

دمشق-سانا

تشير أحدث تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نسب التغطية باللقاحات عالميا لم تتجاوز بعد 85 بالمئة رغم إمكانية تجنب وفاة مليوني طفل سنويا في حال تحسن هذه التغطية.

وحسب المنظمة فإن طفلا من بين عشرة لا يتلقون أي لقاح وفي عام 2017 نحو 19 مليون طفل لم تصلهم خدمات التحصين حول العالم رغم انها أحد أكثر التدخلات الصحية العامة نجاحا وفعالية من حيث التكلفة.

طبيبة الأسرة الدكتورة وفاء أحمد موصللي تبين لـ سانا الصحية أنه من الضروري أن يدرك الآباء أهمية تحصين أطفالهم لحمايتهم من أمراض خطيرة تعرضهم لمضاعفات قد تسبب لهم إعاقة دائمة أو تودي بحياتهم.

وشددت موصللي على ضرورة البدء بإعطاء اللقاحات للطفل فور الولادة واستكمال الجرعات المخصصة لكل لقاح لأن عدم الاستكمال يعني عدم التلقيح مبينة أنه لا يوجد ما يمنع من تلقيح الطفل إلا في حالات ارتفاع الحرارة الشديد أو الأمراض المنهكة التي تستدعي دخول المشفى وأمراض نقص المناعة والمعالجة طويلة الأمد بالكورتيزون.

ولفتت طبيبة الأطفال إلى أن ظهور بعض الأعراض بعد اللقاح كارتفاع الحرارة والبكاء وتورم مكان اللقاح أو احمراره أمر بسيط يمكن معالجته باستخدام كمادات وخافضات الحرارة مبينة أن ولادة طفل خديج أو ناقص الوزن لا تمنع أبدا من تحصينه.

وأوضحت موصللي أن اللقاحات تحمي الطفل من أمراض هي السل والتهاب الكبد البائي والكزاز والدفتريا والأمراض المستديمة النزلية وشلل الأطفال والسعال الديكي والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف.

يذكر أن برنامج التلقيح الوطني تأسس عام 1978 ويشمل لقاحات مجانية ضد 10 أمراض واستطاع القضاء على كزاز الوليد عام 1997 وخفض معدلات الوفيات والمراضة لجميع الأمراض المشمولة به وينفذ عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة لتغطية المناطق البعيدة.

دينا سلامة