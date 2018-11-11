تحذيرات من الأفراط بتشخيص (وهن العظام)

دمشق-سانا

رأى المسؤول العلمي في الرابطة السورية لمكافحة وهن العظام الدكتور معتز اللحام أن “هناك إفراطا في تشخيص هشاشة العظام من قبل بعض الأطباء الذين يفترضون أن وجع الظهر مؤشر كاف لها أحيانا”.

وقال اللحام: “لا مبرر لتشخيص هشاشة العظام لدى النساء قبل سن 65 والرجال قبل السبعين دون دليل علمي مثبت” معتبرا أن ذلك سيخلق لديهم خوفا من أي حركة أو نشاط زائد كما يرتب عليهم تكاليف باهظة مقابل التحاليل المخبرية والاستقصاءات الأخرى.

وأوضح اللحام خلال مشاركته بمؤتمر الرابطة الخامس عشر الذي عقد في دمشق مؤخرا أن هناك فئات معرضة للإصابة أكثر من غيرها ويجب أن تخضع لاختبار كثافة العظام (تي سكور) الذي يمنح تشخيصا دقيقا للمرض.

ومن بين هذه الفئات حسب طبيب النسائية النساء فوق سن 65 وممن دخلن سن الضهي مبكرا وذوات الوزن المنخفض تحت 50 كيلو غراما والنساء والرجال الذين تعاطوا أدوية الستيروئدات لفترات طويلة إضافة لأي شخص يصاب بكسر غير متوقع جراء حادث بسيط.

بدوره نبه اختصاصي العظمية الدكتور بسام دياب إلى زيادة نسبة انتشار ترقق العظام ونقص فيتامين دال لدى فئات عمرية أصغر معتبرا أن الوقاية أفضل الحلول لتجنب المرض والإصابة بكسور قد تتطلب تدخلا جراحيا ويترتب عليها الكثير من الاختلاطات الخطيرة كالصمة الرئوية والدماغية.

رئيس الرابطة السورية للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الدكتور محمد هشام تنبكجي بين وجود تدابير وقائية كثيرة من هشاشة العظام أولها النظام الغذائي الصحي ثم الرياضة عبر المشي السريع وتمارين تقوية عضلات البطن والظهر والوضعيات الصحيحة أثناء الجلوس والوقوف والنوم.

وفي حال الإصابة بترقق العظام لفت تنبكجي إلى وجود طرق تساعد في الوقاية من تطور المرض وتدبير أعراضه وآلامه منها المعالجة الفيزيائية والتدليك اللطيف للعضلات المتشنجة والابتعاد عن الحركات المجهدة والاستعانة بمشدات وأحزمة الظهر ومقومات لتصحيح تشوهات العمود الفقري واستخدام تيارات تسكين الألم والتمارين المائية وممارسة المشي حسب التحمل واليوغا بإشراف مختص.

دينا سلامة