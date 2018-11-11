صيني دون ذراعين يرعى والدته المريضة ويثير تعاطف الملايين حول العالم

بكين-سانا

أثار رجل صيني دون ذراعين تعاطف الملايين حول العالم بعد الكشف عن قيامه بتوفير الرعاية على مدار الساعة لوالدته المريضة على الرغم من إعاقته.

ويستخدم تشين تشيفانغ البالغ من العمر 29 عاما قدميه لإطعام أمه التي أصيبت مؤخرا بسكتة دماغية كما يساعدها على تنظيف أسنانها وغسل وجهها وتسريح شعرها.

وقال تشين لصحيفة ديلي ميل البريطانية بغض النظر عما أفعله لها الآن لا يمكن التعبير عن مقدار كم أدين لها وكم أحبها مضيفا إن ما يفعله ليس شيئا غير عادي بل هو واجب الابن.

وأشار تشين إلى أنه عندما كان صغيرا لم تقبل أي مدرسة محلية تسجيله بسبب إعاقته فشجعته والدته على ممارسة الكتابة بقدميه.

وكان تشين ولد دون ذراعين في قرية شيوجياوان بمدينة إنشي في مقاطعة هوبي وسط الصين وتوفي والده بعد إصابته بالسكتة الدماغية عندما كان عمره تسعة أشهر وتولت والدته تربيته مع أخيه الأكبر.