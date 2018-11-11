إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام في الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين بحالات اختناق صباح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام خلال اقتحامها مدرسة بالخليل وقمعها مسيرة طلابية في بيت لحم بالضفة الغربية .

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين جنوب مدينة الخليل وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام نحو الطلبة الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق .

كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة تقوع في بيت لحم وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي باتجاه مسيرة طلابية إحياء للذكرى ال14 لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في محيط مدرسة ذكور تقوع الثانوية ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم مدخل قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله بالضفة الغربية ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج.